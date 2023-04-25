В России начали раздавать повестки в общежитиях

Часть студентов соглашались принять повестки, ведь были уверены в своем праве на отсрочку.

В России в армию стали забирать студентов московских вузов. В частности, повестки раздавали в трех общежитиях.

Об этом пишет "Медуза".

Издание рассказывает об истории двух студентов, вызванных в военкомат, а оттуда направили в пункт сбора. В то же время студент заново поступил в вуз и в результате потерял право отсрочки. Отмечается, что в парня не пустили близких, которые хотели передать средства гигиены. Друзья парня пытались подключить к делу правоохранителей, однако, безуспешно.

Часть студентов соглашались принять повестки, ведь были уверены в своем праве на отсрочку.

Еще одна история случилась с другим 22-летним студентом в Москве, пожелавшим остаться анонимным. По словам парня, 19 апреля в его квартиры попали неизвестные, из-за чего он обратился в полицию. Правоохранители приехали, проверили документы и арестовали студента. Он якобы находился в списке уклонников, "несмотря на документально подтвержденные диагнозы, препятствующие призыву".

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Как отмечает издание, у парня забрали паспорт, а затем отвезли в военкомат. Там студента "заставили подписать повестку о призыве в армию". Позже задержанный потребовал признать документ недействительным и написал заявление с просьбой заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службы (АГС).

"Облавы на потенциальных призывников в России чаще всего происходят в крупных городах. Среди них лидирует Москва, потому что в столице больше всего университетов и общежитий. Этой весной рейды сотрудников военкоматов начались сразу после начала призыва, чего никто не ожидал. Обычно они проходят в мае", — рассказал координатор "Движения сознательных отказников".

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На прошлой неделе стало известно, что повестки раздавали в общежитиях как минимум три столичных вуза: МГУ, РГУ имени А. Н. Косыгина и МИСИС. Все их жители прикреплены к одному районному военкомату. Четверо студентов МГУ рассказали, что им пытался вручить повестки дежурный администратор в общежитии. Военком и полицейские во время этого отсутствовали. Отдельные студенты принимали повестки, потому что были уверены в действии отсрочки.

Добавим, что около 400 тысяч российских военнослужащих уже находятся в районе линии фронта с Украиной. Около 100 тыс . мобилизованных еще – на полигонах РФ.

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