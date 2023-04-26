В России против Навального открыли еще одно дело: еще 30 лет тюрьмы

В России против оппозиционера Алексея Навального возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в терроризме. Ему может грозить пожизненное заключение.

Об этом сообщила команда Навального вTwitter.

Новые обвинения Навальный называет абсурдными. По ним оппозиционному политику грозит 30 лет колонии. Уже есть 195 томов дела.

"Следователь Видюков вчера сказал, что по этому делу отдельно выделено террористическое дело о том, что я, сидя в тюрьме, совершаю теракты. И по этому делу меня будет судить отдельно военный суд. Мне грозит 30 лет по этому делу, пожалуй, пожизненное". в последующие", — говорится в сообщении.

По словам Навального, его заставляют ознакомиться со 195 томами дела.

"Они пытаются заставить меня ознакомиться с ней с учетом того, что я все время нахожусь в ШИЗО. Вчера вечером меня снова туда заселили", – говорит политик.

К слову, 25 апреля Навального уже 14 раз отправили в штрафной изолятор. Случилось это сразу после выхода оттуда.

Напомним, в январе прошлого года Алексея Навального внесли в список террористов и экстремистов. Штабы политика также признали в России экстремистскими организациями.

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