В Северодонецке возобновили газоснабжение — ОВА

Луганская область также получила электрооборудование из Польши.

В Северодонецке Луганской области возобновили газоснабжение.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Вчера был завершен ремонт магистрального газопровода близ Северодонецка, проверена его герметичность и открыта задвижка, что позволило вернуть голубое топливо в некоторые районы города", — отметил он.

Однако, по-прежнему, по всей Луганской области отсутствует централизованное водоснабжение.

"Города и села также остаются обесточенными. И возобновить электроснабжение сложно до завершения активных боевых действий. Впрочем, польские компании при содействии Польской ассоциации передачи и распределения электроэнергии уже передали украинским энергетикам 20 вагонов с электрооборудованием", — сообщил Гайдай.

По его словам, две первые партии помощи уже распределены и переданы операторам систем распределения в Киевской, Одесской, Запорожской, Луганской, Черниговской, Николаевской, Сумской областях. Третья партия ожидает распределения и передачи регионам.

Напомним, в окрестностях Северодонецка ведутся бои, шестеро мирных жителей погибли.

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