У Сєвєродонецьку поновили газопостачання - ОВА

Луганська область також отримала електрообладнання з Польщі.

У Сєвєродонецьку Луганської області відновили газопостачання.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вчора було завершено ремонт магістрального газогону поблизу Сєвєродонецька, перевірено його герметичність та відкрито засувку, що дозволило повернути блакитне паливо в деякі райони міста", - зазначив він.

Однак, як і раніше, по всій Луганській області відсутнє централізоване водопостачання.

"Міста і села також залишаються знеструмленими. І відновити електропостачання складно до завершення активних бойових дій. Втім польські компанії за сприяння Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії вже передали українським енергетикам 20 вагонів із електрообладнанням", - повідомив Гайдай.

За його словами, дві перші партії допомоги вже розподілені та передані операторам систем розподілу у Київській, Одеській, Запорізькій, Луганській, Чернігівській, Миколаївській, Сумській областях. Третя партія очікує розподілу та передачі до регіонів.

Нагадаємо, на околицях Сєвєродонецька точаться бої, шестеро мирних жителів загинули.

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