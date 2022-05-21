Синоптики попереджають про погіршення погоди: де будуть грози і сильний вітер

Синоптики попереджають про погіршення погоди: де будуть грози і сильний вітер

У суботу, 21 травня, в більшості областей України погіршиться погода.

Синоптики оголосили штормове попередження. Попереджають про грози, а також сильний вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"21 травня вдень в Україні, крім південних областей, грози, у західних та північних областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у попередженні.

Як зазначається, через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Фото: Укргідрометцентр

Вдень температура повітря в Україні буде 18-23 градусів тепла. У південних та центральних областях повітря прогріється до +22-27 градусів.

Також сьогодні у більшості районів західних, Вінницької, Черкаської, Одеської, Миколаївської областей, а також у Полтавській та Харківській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто.

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