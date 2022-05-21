Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: где будут грозы и сильный ветер

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: где будут грозы и сильный ветер

В субботу, 21 мая, в большинстве областей Украины ухудшится погода.

Синоптики объявили штормовое предупреждение. Предупреждают о грозах, а также сильном ветре.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"21 мая днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с", — говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Фото: Укргидрометцентр

Днем температура воздуха в Украине будет 18-23 градуса тепла. В южных и центральных областях воздух прогреется до +22-27 градусов.

Также сегодня в большинстве районов западных, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской областей, а также Полтавской и Харьковской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ожидают дожди, из-за чего прихода ранним летом ожидать не стоит.

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