В течение суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня

Потерь среди воинов ВСУ нет.

За прошедшие сутки, 22 июля, зафиксировано три обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 23 июля.

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Вблизи Водяного возле Донецка, оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Песков российские наемники дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По состоянию на утро 23 июля зафиксировано нарушение режима прекращения огня: вблизи опытно враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки в результате вражеского огня нет, отметили в штабе. Ситуацию в зоне ООС называют контролируемой.

Как сообщалось, ООН по правам человека посчитали общее количество жертв боевых действий на Донбассе от 14 апреля 2014 до 30 июня 2021 года. Общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом в Украине, составляет 42 500-44 500 ", — говорится в сообщении.

Под огнем Луганская и Донецкая области: снова обстрелы вдоль всей линии фронта, есть раненные

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