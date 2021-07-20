В течение суток оккупанты трижды нарушили перемирие — ООС

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

За прошедшие сутки, 19 июля, зафиксировано три нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 20 июля.

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Вблизи Павлополь противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки — из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

На севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на утро 20 июля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.

"В результате вражеского огня боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди военных Объединенных сил нет", — сообщили в штабе.

Как сообщалось, ООН по правам человека посчитали общее количество жертв боевых действий на Донбассе от 14 апреля 2014 до 30 июня 2021 года. Общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом в Украине, составляет 42 500-44 500 ", — говорится в сообщении.

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