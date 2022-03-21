В Украине 21 марта согласовано 11 гуманитарных коридоров: список

Работа по вывозу мирного населения будет усиливаться.

В понедельник, 21 марта, в Украине согласовано 11 гуманитарных коридоров.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Список гуманитарных коридоров на 21 марта:

1. Из города Бердянск Запорожской области в Запорожье (Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье) – с обязательным разминированием по всему маршруту. Автобусы для эвакуации, а также гуманитарная помощь для людей Мариуполя будут отправлены из города Запорожья в Бердянск. После сбора людей в точке для эвакуации автобусы отправятся по маршруту в Запорожье. По маршруту в Запорожье следуют также частные автомобили жителей Мариуполя.

2. Из города Мангуш Донецкой области в Запорожье (Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье) – с обязательным разминированием по всему маршруту. Автобусы для эвакуации, а также гуманитарная помощь для людей Мариуполя будут отправлены из города Запорожья в Мангуш. После сбора людей в месте для эвакуации автобусы отправятся по маршруту в Запорожье. По маршруту в Запорожье следуют также частные автомобили жителей Мариуполя.

3. Из поселка Никольское Донецкой области в город Запорожье (Никильское – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье) – с обязательным разминированием по всему маршруту. Автобусы для эвакуации, а также гуманитарная помощь для людей Мариуполя будут отправлены из города Запорожья в поселок Никольское. После уборки людей в месте для эвакуации автобусы отправятся по маршруту в Запорожье. По маршруту в Запорожье следуют также частные автомобили жителей Мариуполя.

4. Из села Мелекино Донецкой области в город Запорожье (Мелекино – Портовское – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье) – с обязательным разминированием по всему маршруту. Автобусы для эвакуации, а также гуманитарная помощь для людей из Мариуполя будут отправлены из города Запорожья в поселок Никольское. После сбора людей в месте для эвакуации автобусы отправятся по маршруту в Запорожье. По маршруту в Запорожье следуют также частные автомобили жителей Мариуполя.

5. Из поселка Козаровичи Киевской области в город Киев (Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из поселка Белогородка. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населённых пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

6. Из села Ворзель Киевской области в направлении поселка Белогородка (Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Мечта – Шпитки – Петрушки – Белогородка). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из поселка Белогородка. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населённых пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

7. Из города Буча Киевской области в поселок Белогородка (Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Белогородка). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из поселка Белогородка. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населённых пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

8. Из поселка Большая Дымерка Киевской области в город Бровары (Большая Дымерка – Богдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Бровары). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Броваров. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населённых пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

9. Гуманитарный груз (продукты и медикаменты) для города Лисичанск Луганской области (Бахмут – Лисичанск – Бахмут). Автомобили с продуктами и медикаментами будут отправлены из Бахмута. Также из города Бахмута будут направлены автобусы для эвакуации людей.

10. Гуманитарный груз (продукты и медикаменты) для города Северодонецк Луганской области (Бахмут – Лисичанск – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут). Автомобили с продуктами и медикаментами будут отправлены из Бахмута. Также из города Бахмута будут направлены автобусы для эвакуации людей.

11. Гуманитарный груз (продукты и медикаменты) для города Горское Луганской области (Бахмут – Лисичанск – Горное – Бахмут). Автомобили с продуктами и медикаментами будут отправлены из Бахмута. Также из города Бахмута будут направлены автобусы для эвакуации людей.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 26-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, Киев, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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