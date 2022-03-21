В Україні 21 березня погоджено 11 гуманітарних коридорів: перелік

Робота по вивезенню мирного населення буде посилюватися.

У понеділок, 21 березня, в Україні погоджено 11 гуманітарних коридорів.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Перелік гуманітарних коридорів на 21 березня:

1. З міста Бердянськ Запорізької області до міста Запоріжжя (Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Автобуси для евакуації, а також гуманітарна допомога для людей Маріуполя буде відправлено з міста Запоріжжя до міста Бердянськ. Після збирання людей у точці для евакуації автобуси вирушать за маршрутом до міста Запоріжжя. За маршрутом до Запоріжжя слідують також приватні автомобілі мешканців Маріуполя.

2. З міста Мангуш Донецької області до міста Запоріжжя (Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Автобуси для евакуації, а також гуманітарна допомога для людей Маріуполя буде відправлено з міста Запоріжжя до міста Мангуш. Після збирання людей у місці для евакуації автобуси вирушать за маршрутом до міста Запоріжжя. По маршруту до Запоріжжя слідують також приватні автомобілі мешканців Маріуполя.

3. З селища Микільське Донецької області до міста Запоріжжя (Мікільське – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Автобуси для евакуації, а також гуманітарна допомога для людей Маріуполя буде відправлено з міста Запоріжжя до селища Микільське. Після збирання людей у місці для евакуації автобуси вирушать за маршрутом до міста Запоріжжя. По маршруту до Запоріжжя слідують також приватні автомобілі мешканців Маріуполя.

4. Із села Мелекіне Донецької області до міста Запоріжжя (Мелекіно – Портівське – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Автобуси для евакуації, а також гуманітарна допомога для людей з Маріуполя буде відправлено з міста Запоріжжя до селища Микільське. Після збирання людей у місці для евакуації автобуси вирушать за маршрутом до міста Запоріжжя. По маршруту до Запоріжжя слідують також приватні автомобілі мешканців Маріуполя.

5. Із селища Козаровичі Київської області до міста Києва (Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із селища Білогородка. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, зокрема на приватних легкових автомобілях.

6. Із села Ворзель Київської області у напрямку селища Білогородка (Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Шпитки – Петрушки – Білогородка). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із селища Білогородка. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.

7. З міста Буча Київської області до селища Білогородка (Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Білогородка). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із селища Білогородка. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, зокрема на приватних легкових автомобілях.

8. Із селища Велика Димерка Київської області до міста Бровари (Велика Димерка – Богданівка – Рудня – Літки – Рожни – Пухівка – Бровари). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, зокрема на приватних легкових автомобілях.

9. Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для міста Лисичанськ Луганської області (Бахмут – Лисичанськ – Бахмут). Автомобілі з продуктами та медикаментами будуть відправлені із міста Бахмут. Також із міста Бахмут будуть направлені автобуси для евакуації людей.

10. Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для міста Сєверодонецьк Луганської області (Бахмут – Лисичанськ – Сєверодонецьк – Лисичанськ – Бахмут). Автомобілі з продуктами та медикаментами будуть відправлені із міста Бахмут. Також із міста Бахмут будуть направлені автобуси для евакуації людей.

11. Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для міста Гірське Луганської області (Бахмут – Лисичанськ – Гірське – Бахмут). Автомобілі з продуктами та медикаментами будуть відправлені із міста Бахмут. Також із міста Бахмут будуть направлені автобуси для евакуації людей.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 26-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, Київ, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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