В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: карта

В Украине в четверг, 15 июня, объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

Воздушная тревога 15 июня в 15:47 объявлена по всей территории Украины из-за угрозы ракетных ударов.

По данным мониторинговых телеграмм-каналов, опасность объявлена из-за взлета в России самолетов МиГ-31, являющихся носителями ракет "Кинжал".

Украинцев призывают немедленно пройти к укрытиям или находиться в других безопасных местах.

Напомним, в ночь на 15 июня российская террористическая армия атаковала Кривой Рог в Днепропетровской области ракетами. Есть попадание в два промышленных предприятия.

Также ночью 15 июня — с 00:20 до 04:30, российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-11/Х-555, а также ударными дронами "Shahed-136/131". Украинская ПВО уничтожила 22 цели.

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