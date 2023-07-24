В Украине осудили боевика спецназа РФ: пытался прорвать оборону ВСУ в районе Бахмута

Мужчина попал в плен к украинским военным в мае этого года.

В Украине боевик спецназа РФ получил 15 лет тюрьмы за штурм Бахмута. Оккупант входил в состав спецподразделения "Шторм".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину боевик привлекался к обустройству фортификационных сооружений и огневых позиций рашистов вблизи железнодорожного вокзала в Иловайске.

Боевиком оказался 41-летний житель временно захваченного Донецка, который имел прокремлевские взгляды и поддерживал вооруженную агрессию России.

В декабре 2022 года он добровольно вступил в подконтрольную РФ "народную милицию ДНР", а впоследствии его назначили стрелком в составе спецподразделения оккупационных войск.

"Также он неоднократно принимал участие в попытках оккупантов прорвать оборону украинских войск в районе Бахмута. Во время одного из таких боев в мае 2023 злоумышленник попал в плен. По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюремного заключения. Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против Украины", — рассказали в СБУ.

Напомним, что ключевые объекты сектора безопасности РФ уже не контролируются режимом Путина.

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