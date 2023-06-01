В Украине проверят все укрытия: Шмыгаль рассказал детали

Люди, которые подвергаютграждан опасности из-за небрежного отношения к укрытиям, будут привлечены к ответственности.

Правительство Украины приняло протокольное решение о проверке работы всех укрытий в стране, в частности и в Киеве.

Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

“Во время этой атаки имела место недопустимая ситуация, когда люди не смогли попасть в укрытие. Поэтому прежде всего на сегодняшнем заседании правительства принимаем протокольное решение о проверке работы всех укрытий в стране, и в частности в Киеве. В любое время суток во время воздушной тревоги они должны быть доступны всем людям”, - рассказал Шмыгаль.

Он также добавил, что будут наработаны изменения в законодательство для усиления уголовной ответственности в отношении тех, кто своей халатностью подвергает детей и взрослых смертельной опасности.

"Наказание будет суровым, чтобы такие вопиющие случаи больше не повторились", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что свекровь погибшей в результате атаки РФ женщины эмоционально обратилась к Кличко.

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