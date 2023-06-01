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РФ сняла с боевого дежурства подводный атомный крейсер "Дмитрий Донской": что случилось

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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РФ сняла с боевого дежурства подводный атомный крейсер "Дмитрий Донской": что случилось

Подводный атомный крейсер "Дмитрий Донской" / Фото: hibiny.com

Ракетный крейсер больше не мог нести боевую службу.

Стало известно, почему в России прекратил боевую службу атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской".

По данным кремлевского пропагандистского агентства ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ВМФ РФ, это связано с выработкой активной зоны его ядерного реактора.

"Дмитрий Донской" больше не мог нести боевую службу в связи с выработкой активной зоны его ядерного реактора", — сказал собеседник агентства.

В последние годы крейсер обеспечивал испытания новых атомных субмарин классов "Борей", "Борей-А", "Ясень" и "Ясень-М".

Теперь этим займутся атомные лодки проекта 671РТМ, говорится в сообщении.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о серьезной ошибке РФ при потоплении ракетного крейсера "Москва".

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Дата публикации
Просмотры
165
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