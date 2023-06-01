РФ сняла с боевого дежурства подводный атомный крейсер "Дмитрий Донской": что случилось

Стало известно, почему в России прекратил боевую службу атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской".



По данным кремлевского пропагандистского агентства ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ВМФ РФ, это связано с выработкой активной зоны его ядерного реактора.



"Дмитрий Донской" больше не мог нести боевую службу в связи с выработкой активной зоны его ядерного реактора", — сказал собеседник агентства.

В последние годы крейсер обеспечивал испытания новых атомных субмарин классов "Борей", "Борей-А", "Ясень" и "Ясень-М".



Теперь этим займутся атомные лодки проекта 671РТМ, говорится в сообщении.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о серьезной ошибке РФ при потоплении ракетного крейсера "Москва".

Читайте также: