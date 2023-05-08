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В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога: карта

В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога: карта

8 мая воздушная тревога охватила всю Украину

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Сегодня, 8 мая, в Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога.

Вероятная причина воздушной тревоги

По данным мониторинговых каналов, воздушная тревога связана с активностью потенциального носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал" — МиГ-31К.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины, а именно на севере, востоке и юге.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ объяснили, когда и при каких условиях объявляется воздушная тревога в Украине.

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