В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога: карта

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Сегодня, 8 мая, в Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога.
Вероятная причина воздушной тревоги
По данным мониторинговых каналов, воздушная тревога связана с активностью потенциального носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал" — МиГ-31К.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины, а именно на севере, востоке и юге.
Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ объяснили, когда и при каких условиях объявляется воздушная тревога в Украине.
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