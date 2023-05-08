Лукашенко может проигнорировать парад на 9 Мая в Минске – зато полетит к Путину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может отправиться к диктатору Владимиру Путину на парад до 9 Мая в Москве.

Об этом пишет белорусский Telegram-канал "МотолькоПомоги".

"Таким образом, он не будет присутствовать на возложении цветов и поздравлять ветеранов на площади Победы утром 9 Мая в Минске. В Беларуси осталось всего около 1 500 ветеранов", — говорится в сообщении.

Там также отметили, что в последние дни появляется все больше сообщений о том, что Путин приглашает на парад разных руководителей Азии.

"Как будто ему важно показать, что у него на параде «много единомышленников». Вот только, кажется, что они вообще не хотят туда ехать", — пишет канал.

По информации "МотолькоПомоги", в ответ на приглашение Путина, пресс-служба главы Таджикистана Эмомали Рахмона сообщила, что их президент еще не принял решение о поездке в Москву на 9 Мая, поскольку планирует принять участие в праздновании в Душанбе.

Напомним, после атаки дронов на Кремль сотрудникам Росгвардии в Москве выдали антидроновые ружья, с которыми они будут нести службу во время репетиции парада Победы 7 мая и во время самого парада 9 Мая.

По мнению эксперта Олега Жданова, 9 мая Путина спрячут, а парада на Красной площади не будет.

Читайте также: