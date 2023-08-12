В ВМС рассказали, сколько кораблей РФ потеряла за месяц

За последний месяц РФ потеряла три корабля, два из которых были боевыми.

Об этом сказал в эфире телемарафона спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, по состоянию на данный момент Россия фактически сделала Азовское море своим морем из-за операций в Крыму и на юге Украины.

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"Согласно международному законодательству, Керченский пролив является территориальными водами Украины. Мы выдали предупреждение, что мы запрещаем судоходство этим проливом, но все представители россии этого не прислушиваются. Поэтому за этот месяц они уже потеряли 3 единицы кораблей, 2 из которых боевые. Это" Быков", который сейчас на ремонте, и "Оленегорский горняк", до этого работавший в качестве парома", — сказал Плетенчук.

Напомним, по состоянию на 12 августа 2023 года ВСУ уничтожили 253 290 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 510 военных. Данные уточняются.

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