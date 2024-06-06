В ВСУ назвали города, на которые армия РФ стремится развить наступление

Теперь одним из самых горячих направлений на фронте является Покровский. Вероятно, армия РФ пытается развить наступление на Донбассе – на города Покровск, Мирноград и Селидово.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

"Основные усилия российских войск сосредотачиваются на попытке прорвать нашу оборону и развить наступление в направлении населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово. Ведь в районе Нетайлового ситуация характеризуется высокой активностью врага", — подчеркнул представитель ВСУ.

Кроме того, армия России пытается выйти в Курахово и Покровск, чтобы развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки.

"После Очеретиного они рвутся к магистрали Покровск – Константиновка. Возможно, у них есть такая цель захватить Покровск и жизненно важную трассу как раз на Константиновку", – пояснил Волошин.

За прошедшие сутки, 5 июня, на Покровском направлении произошло почти 220 атак.

Напомним, военный эксперт Defence Express Иван Киричевский считает, что армия РФ попытается собрать резервы, которые есть, а это еще 60 тысяч человек, которых готовят к боевым действиям, чтобы в июне, июле или августе атаковать восток Украины.

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