Германия разрешила Украине бить своим оружием по РФ: Шольц объяснил решение

В то же время, Шольц заверил немецких граждан, что сделает все, чтобы их страна не была втянута в войну России.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что согласно международному праву Украина имеет законное право "защищать себя от нападений на свою территорию, свои города и своих граждан".

Об этом он сказал во время выступления в Бундестаге в четверг, 6 июня, передает Tagesschau.

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Политик подчеркнул, что Россия открыла новый фронт против украинского города Харькова у границы с Россией, пояснил он.

"Украина также может использовать то оружие, которое мы поставляем и нашими союзниками – всегда в соответствии с международно-правовыми обязательствами", – подчеркнул Шольц.

В то же время, Шольц заверил немецких граждан, что сделает все, чтобы их страна не была втянута в войну России против Украины.

"Это правильно тесно координировать действия с нашими партнерами и союзниками снова и снова, прежде чем принимать такие далеко идущие решения. Граждане могут рассчитывать на то, что мы будем действовать взвешенно, что мы тщательно взвесим все риски. Я на этом стою как преданный канцлер. мира и безопасности Германии", – заверил немецкий канцлер.

Шольц подчеркнул, что он как канцлер несет ответственность за то, чтобы "ни один ребенок, рожденный сегодня в Германии, никогда не пережил войны в нашей стране. Для меня это абсолютный приоритет".

Напомним, на прошлой неделе после долгих раздумий Германия разрешила Украине использовать свое оружие по целям в приграничной зоне России. Стоит добавить, что ранее на этот шаг пошло правительство США.

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