Германия разрешила Украине бить ее оружием по территории РФ – СМИ

Федеральное правительство Германии решило смягчить ограничения на применение немецкого оружия по территории России. Причиной стало усиление атак армии РФ в Харьковской области.

Об этом сообщает издание Spiegel.

Что известно о решении

Как признают журналисты, Киев уже давно настаивает на разрешении вести огонь по территории РФ западным оружием для уничтожения российских военных объектов.

Ранее Германия договорилась с Украиной о том, что ее оружие будет использоваться в соответствии с международным правом. Но в последние недели Россия готовила, координировала и осуществляла атаки с позиций в непосредственной близости от российской границы, особенно в Харьковской области.

"Мы убеждены, что согласно международному праву Украина имеет право защищаться от этих нападений", – сказал представитель правительства Штеффен Хебестрайт.

Следует заметить, что решение со стороны правительства Германии последовало сразу после того, как президент США Джо Байден заявил о разрешении использовать американское оружие для ударов по территории России. Правда, это, как и в случае с немецким оружием, касается только обороны Харьковской области.

Так, главные союзники Украины – Великобритания, США, Германия, Франция – пришли к общему решению и согласовали новую политику по западному вооружению.

По данным BILD, для ударов по российской армии на признанной территории РФ рассматриваются две немецкие системы: самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и бронированная ракетная система залпового огня Mars II. Впрочем радиус нанесения ударов невелик: максимальная зона поражения целей за границей составляет не более 40 километров.

Напомним, во вторник, 28 мая, на финальной пресс-конференции с Олафом Шольцем во время трехдневного государственного визита в Германию, Эммануэль Макрон заявил, что союзники должны позволить Украине уничтожить российские военные базы, с которых запускаются ракеты.

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