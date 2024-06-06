Новичок УПЛ объявил о назначении главного тренера

"Ингулец" объявил о назначении главным тренером команды Желько Любеновича.

Как сообщается на официальной странице петровского клуба в Instagram, сербский специалист подписал контракт на три года.

Украинским болельщикам Любенович известен выступлениями за "Кривбасс", симферопольскую "Таврию", "Александрию", а большую часть своей игровой карьеры он провел в луганской "Заре".

На счету Любеновича 302 матча в УПЛ, 41 гол и 51 результативная передача. В составе "Таврии" он в 2010 году стал обладателем Кубка Украины, а с "Зарей" в сезоне-2016/17 завоевал бронзовые награды Премьер-лиги.

После завершения игровой карьеры в 2018 году Любенович был тренером-селекционером "Зари", исполнял роль ассистента в команде U-19 луганцев и работал помощником тренера в сербском "Железничаре".

В ноябре 2023 года Любенович возглавил "Минай" и был близок к тому, чтобы спасти команду от вылета из УПЛ. Закарпатский клуб мощно провел второй круг чемпионата Украины, но все же вылетел из элиты, проиграв в последнем туре.

На посту главного тренера "Ингульца" 42-летний серб сменил Владислава Лупашко, который в прошлом сезоне выиграл с клубом Первую лигу и обеспечил возвращение в УПЛ.

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