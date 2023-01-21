В ВСУ рассказали о количестве "Калибров" в Черном море

Российские оккупанты держат в Черном море пять ракетоносителей — меньше, чем накануне. Ведь одна подлодка зашла в пункт базирования.

Об этом во время 21 января сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны "Юг" Наталья Гуменюк.

"Это может свидетельствовать либо о проблемах реагирования на шторм, либо переснаряжении. Определенную картину мы еще не можем идентифицировать с того момента, как они отстрелялись в прошлую ракетную атаку", — говорит она.

По словам Гуменюк, общая группировка состоит из 11 боевых кораблей. В частности, и запускающих дроны-разведчики. Общий залп – 36” Калибров.

Как сообщалось, генерал-майор Андрей Ковальчук заявлял, что ВСУ находятся в готовности в случае повторной попытки российского десанта высадиться со стороны Черного моря в Одесской и Николаевской областях. В частности, заминированы происки с моря.

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