В столице прощаются с погибшим в Броварах руководством МВД (фото, видео)

В Киеве 21 января прощаются с высшим руководством МВД, в частности, министром Денисом Монастырским, погибшим в авиакатастрофе в Броварах.

В столице около 11:00 началась церемония прощания с руководством МВД, в частности, министром Денисом Монастырским, его заместителем Евгением Ениным и государственным секретарем МВД Юрием Лубковичем. Церемония проходит в Национальном центре "Украинский дом".

Через час перед началом церемонии коллеги, родственники и знакомые погибших собрались возле здания МВД в Киеве. Отмечается, что некоторые улицы Киева, в частности Крещатик, перекрыты, поэтому движение автобусных маршрутов № 62 и № 114 изменено.

Во время церемонии чтят память:

министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского,

его первого заместителя Евгения Енина,

государственного секретаря МВД Юрия Лубковича,

заместителя руководителя Патронатной службы МВД Татьяны Шутяк,

начальника управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковника полиции Михаила Павлушка,

старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко,

ведущего инспектора Департамента коммуникации МВД Николая Анацкого.

Напомним, утром 18 января в Броварах разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД. В частности, министр Денис Монастырский, его заместитель и госсекретарь.

Руководство МВД летело в одну из прифронтовых областей. Глава МВД и его коллеги были в одном вертолете, поскольку пытались как можно скорее прибыть к месту назначения.

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