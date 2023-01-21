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В столице прощаются с погибшим в Броварах руководством МВД (фото, видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В столице прощаются с погибшим в Броварах руководством МВД (фото, видео)

Фото: Суспільне

В Киеве 21 января прощаются с высшим руководством МВД, в частности, министром Денисом Монастырским, погибшим в авиакатастрофе в Броварах.

В столице около 11:00 началась церемония прощания с руководством МВД, в частности, министром Денисом Монастырским, его заместителем Евгением Ениным и государственным секретарем МВД Юрием Лубковичем. Церемония проходит в Национальном центре "Украинский дом".

Через час перед началом церемонии коллеги, родственники и знакомые погибших собрались возле здания МВД в Киеве. Отмечается, что некоторые улицы Киева, в частности Крещатик, перекрыты, поэтому движение автобусных маршрутов № 62 и № 114 изменено.

Во время церемонии чтят память:

  • министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского,
  • его первого заместителя Евгения Енина,
  • государственного секретаря МВД Юрия Лубковича,
  • заместителя руководителя Патронатной службы МВД Татьяны Шутяк,
  • начальника управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковника полиции Михаила Павлушка,
  • старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко,
  • ведущего инспектора Департамента коммуникации МВД Николая Анацкого.

Напомним, утром 18 января в Броварах разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД. В частности, министр Денис Монастырский, его заместитель и госсекретарь.

Руководство МВД летело в одну из прифронтовых областей. Глава МВД и его коллеги были в одном вертолете, поскольку пытались как можно скорее прибыть к месту назначения.

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Дата публикации
Просмотры
2287
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