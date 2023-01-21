В столице прощаются с погибшим в Броварах руководством МВД (фото, видео)

В Киеве 21 января прощаются с высшим руководством МВД, в частности, министром Денисом Монастырским, погибшим в авиакатастрофе в Броварах.
В столице около 11:00 началась церемония прощания с руководством МВД, в частности, министром Денисом Монастырским, его заместителем Евгением Ениным и государственным секретарем МВД Юрием Лубковичем. Церемония проходит в Национальном центре "Украинский дом".
Через час перед началом церемонии коллеги, родственники и знакомые погибших собрались возле здания МВД в Киеве. Отмечается, что некоторые улицы Киева, в частности Крещатик, перекрыты, поэтому движение автобусных маршрутов № 62 и № 114 изменено.
Во время церемонии чтят память:
- министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского,
- его первого заместителя Евгения Енина,
- государственного секретаря МВД Юрия Лубковича,
- заместителя руководителя Патронатной службы МВД Татьяны Шутяк,
- начальника управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковника полиции Михаила Павлушка,
- старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко,
- ведущего инспектора Департамента коммуникации МВД Николая Анацкого.
Напомним, утром 18 января в Броварах разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД. В частности, министр Денис Монастырский, его заместитель и госсекретарь.
Руководство МВД летело в одну из прифронтовых областей. Глава МВД и его коллеги были в одном вертолете, поскольку пытались как можно скорее прибыть к месту назначения.
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