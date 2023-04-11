В ВСУ рассказали о количестве "Калибров" в Черном море

Ракетоносители с "Калибрами" есть также в акватории Средиземного моря.

На утро 11 апреля в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре российских вражеских корабля. Среди них есть один носитель крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-Морских Сил ВСУ.

Отмечается, что в акватории Черного моря общий залп может достигать четырех ракет.

В ВМС также рассказали об одном судне Российской Федерации в Азовском море. Также в Средиземном море есть семь вражеских кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп до 20 ракет.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что угроза ракетных ударов по территории Украины существует постоянно, в том числе и на Пасху. Он отметил, что российские террористы держат на готовых кораблях с ракетами и самолеты, а потому угроза ракетных ударов существует всегда.

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