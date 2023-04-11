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У ЗСУ розповіли про кількість "Калібрів" у Чорному морі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У ЗСУ розповіли про кількість "Калібрів" у Чорному морі

Фото: Associated Press

Ракетоносії з "Калібрами" є також в акваторії Середземного моря.

На ранок 11 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває чотири російські ворожі кораблі. Серед них є один носій крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили  у пресслужбі Військово-Морських Сил ЗСУ.

Зазначається, що в акваторії Чорного моря загальний залп може сягати чотирьох ракет.

У ВМС також розповіли про одне судно Російської Федерації в Азовському морі. Також у Середземному морі є сім ворожих кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп до 20 ракет.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що загроза ракетних ударів по території України існує постійно, зокрема і на Великдень. Він зазначив, що російські терористи тримають на поготові кораблі з ракетами та літаки, а тому загроза ракетних ударів існує завжди. 

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Дата публікації
Перегляди
365
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