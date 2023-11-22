В ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

Устойчивая погода позволяет ВСУ привлекать все механизмы, применяемые на переднем крае.
В Бахмутском направлении ситуация остается динамичной, однако контролируется Вооруженными силами Украины.
Об этом сказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, майор Родион Кудряшов в эфире телеканала "Эспрессо".
Какая ситуация на Бахмутском направлении
По его словам, устойчивая погода позволяет привлекать все применяемые на переднем крае механизмы.
"Как противник, так и ВСУ пытаются улучшить свое тактическое и оперативное положение. Силы обороны не дают противнику это сделать, и в некоторых случаях переходят к контратаковым мерам, штурмовым и рейдовым действиям", — отметил Кудряшов.
В частности, украинские защитники смогли нивелировать атакующий потенциал врага на Бахмутском направлении.
"Враг пытался сломить оборонительные рубежи Сил обороны. Это были действия врага, связанные с техникой и пехотой, ночные попытки спецназовцев РФ захватить наши позиции. Все эти меры были безрезультатными для врага. Можно констатировать, что мы не только отразились, но и продолжаем держать инициативу на переднем крае. Мы видим все передвижения врага, все накопления и скопления его сил. Мы видим логистику врага, которая помогает нам контролировать ситуацию и наносить врагу огненное поражение", — подчеркнул Кудряшов.
Тем временем российские оккупанты в районе Новопрокоповки на Токмакском направлении пытались штурмовать украинские позиции. Однако их накрыла артиллерия сил обороны.
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