В ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

В Бахмутском направлении ситуация остается динамичной, однако контролируется Вооруженными силами Украины.

Об этом сказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, майор Родион Кудряшов в эфире телеканала "Эспрессо".

Какая ситуация на Бахмутском направлении

По его словам, устойчивая погода позволяет привлекать все применяемые на переднем крае механизмы.

"Как противник, так и ВСУ пытаются улучшить свое тактическое и оперативное положение. Силы обороны не дают противнику это сделать, и в некоторых случаях переходят к контратаковым мерам, штурмовым и рейдовым действиям", — отметил Кудряшов.

В частности, украинские защитники смогли нивелировать атакующий потенциал врага на Бахмутском направлении.

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"Враг пытался сломить оборонительные рубежи Сил обороны. Это были действия врага, связанные с техникой и пехотой, ночные попытки спецназовцев РФ захватить наши позиции. Все эти меры были безрезультатными для врага. Можно констатировать, что мы не только отразились, но и продолжаем держать инициативу на переднем крае. Мы видим все передвижения врага, все накопления и скопления его сил. Мы видим логистику врага, которая помогает нам контролировать ситуацию и наносить врагу огненное поражение", — подчеркнул Кудряшов.

Тем временем российские оккупанты в районе Новопрокоповки на Токмакском направлении пытались штурмовать украинские позиции. Однако их накрыла артиллерия сил обороны.

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