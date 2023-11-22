У ЗСУ розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку ситуація залишається динамічною, проте контролюється Збройними силами України.

Про це сказав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, майор Родіон Кудряшов в етері телеканалу "Еспресо".

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

За його словами, стійка погода дозволяє залучати всі механізми, які застосовуються на передньому краї.

"Як противник, так і ЗСУ намагаються покращити своє тактичне та оперативне становище. Сили оборони не дають противнику це зробити, і в деяких випадках переходять до контратакувальних заходів, штурмових і рейдових дій", - зауважив Кудряшов.

Зокрема, українські захисники змогли знівелювати атакувальний потенціал ворога на Бахмутському напрямку.

Також читайте Умєров сказав, скільки бійців втратила РФ за шість тижнів

"Ворог намагався зломити оборонні рубежі Сил оборони. Це були дії ворога, які пов'язані з технікою й піхотою, нічні спроби спецпризначенців РФ захопити наші позиції. Усі ці заходи були безрезультатними для ворога. Можна констатувати, що ми не тільки відбилися, а й продовжуємо тримати ініціативу на передньому краї. Ми бачимо всі пересування ворога, всі накопичення та скупчення його сил. Ми бачимо логістику ворога, що допомагає нам контролювати ситуацію та завдавати ворогу вогневе ураження", - підкреслив Кудряшов.

Тим часом російські окупанти в районі Новопрокопівки на Токмацькому напрямку намагалися штурмувати українські позиції. Проте їх накрила артилерія Сил оборони.

Читайте також: