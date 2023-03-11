В Запорожье раздались взрывы: куда попал враг

Враг ударил ракетами С-300 по объекту жизнеобеспечения областного центра.
В Запорожье было слышно два взрыва днем 11 марта.
Об этом сообщают местные паблики.
"Запорожье, взрывы. Предварительно, пуски – из-под Токмака", – говорится в сообщении телеграмм-канала "РИА-Мелитополь".
По данным корреспондентов "Суспільного", всего было два взрыва.
Позже Запорожская ОВА сообщила, что враг продолжает целить по критической инфраструктуре области.
"Сегодня российские снаряды (предварительно С-300) направили в объект жизнеобеспечения областного центра, в котором проживают несколько тысяч мирных граждан, среди них большое количество людей, которые вынуждены были покинуть свои дома и убегать от российской оккупации", – говорится в заявлении ОВА.
В настоящее время привлечены все соответствующие службы.
Напомним, ранее в этот день более 10 громких взрывов прогремели в оккупированном Мелитополе на Запорожье.
Взрывалось 11 марта и в оккупированном Мариуполе. Там произошел "хлопок" в местах расположения российских окупантов, а также загорелись частные дома в результате работы вражеской ПВО.
Читайте также: