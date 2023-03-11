У Запоріжжі пролунали вибухи: куди влучив ворог

У Запоріжжі було чутно два вибухи вдень 11 березня.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

"Запоріжжя, вибухи. Попередньо, пуски – з-під Токмака", – йдеться в повідомленні телеграм-каналу "РИА-Мелитополь".

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За даними кореспондентів "Суспільного", загалом були два вибухи.

Згодом Запорізька ОВА повідомила, що ворог продовжує цілити по критичній інфраструктурі області.

"Сьогодні російські снаряди (попередньо С-300) спрямували в об'єкт життєзабезпечення обласного центру, в якому проживають кількасот тисяч мирних громадян, серед них велика кількість людей, які змушені були полишити свої домівки та тікати від російської окупації", – йдеться в заяві ОВА.

Наразі залучені всі відповідні служби.

Нагадаємо, раніше цього є дня понад 10 гучних вибухів прогриміли в окупованому Мелітополі на Запоріжжі.

Вибухало 11 березня і в окупованому Маріуполі. Там сталася "бавовна" у місцях розташування російських окупантів, а також загорілися приватні будинки внаслідок роботи ворожої ППО.

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