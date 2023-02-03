"Ведем постоянный диалог": премьер Британии об истребителях для Украины

Британские истребители очень сложны в управлении и эксплуатации, поэтому необходимо много времени, чтобы начать их использование.

Премьер-министр Британии Риши Сунак не отверг в будущем возможность отправки в Украину истребителей.

Об этом он заявил в эфире телеканала TalkTV.

"Мы постоянно ведем диалог с нашими украинскими друзьями о том, как лучше помочь им", – сказал он.

В то же время Сунак подчеркнул, что в случае новых истребителей, о передаче которых так просит Украина, следует помнить о том, что это очень сложные машины, которые требуют месяцы, если не годы обучения пилотов и обслуживающего персонала.

Также он добавил, что Великобритания продолжит диалог с союзниками, чтобы сделать для Украины то, что, по их мнению, "правильный подход".

Отметим, что Великобритания использует истребители 5 поколения F-35, стоимость одного самолета стартует от $83,4 млн.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что для защиты неба Украина нуждается в замене устаревших советских самолетов разных типов единственным типом многоцелевого истребителя, которым может стать F-16 в количестве до 200 бортов. В настоящее время авиационная группировка оккупантов в пять-шесть раз превосходит украинскую авиацию по количеству боевых машин.

Аналитики подсчитали, что "закрыть небо" над Украиной истребителями F-16 станет почти в $30 млрд.

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