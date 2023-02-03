"Ведемо постійний діалог": прем'єр Британії про винищувачі для України

Британські винищувачі дуже складні в управлінні й експлуатації, тому потрібно багато часу, щоб розпочати їхнє використання.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак не відкинув у майбутньому можливість відправки до України винищувачів.

Про це він заявив в ефірі телеканалу TalkTV.

"Ми постійно ведемо діалог з нашими українськими друзями про те, як краще допомогти їм", - сказав він.

Водночас Сунак підкреслив, що у випадку з новими винищувачами, про передавання яких так просить Україна, слід пам'ятати про те, що це дуже складні машини, які вимагають місяці, якщо не роки навчання пілотів та обслуговуючого персоналу.

Також він додав, що Велика Британія продовжить діалог із союзниками, щоб зробити для України те, що, на їхню думку, є "правильним підходом".

Зазначимо, що Велика Бриатнія використовує винищувачі 5-го покоління F-35, вартість одного літака стартує від $83,4 млн.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що для захисту неба Україна потребує заміни застарілих радянських літаків різних типів єдиним типом багатоцільового винищувача, яким може стати F-16 у кількості до 200 бортів. Наразі авіаційне угруповання окупантів у п'ять-шість разів перевершує українську авіацію за кількістю бойових машин.

Аналітики підрахували, що "закрити небо" над Україною винищувачами F-16 стане майже у $30 млрд.

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