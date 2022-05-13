ВНО-2022: опубликован календарь тестирования

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал календарь проведения национального мультипредметного тестирования (НМТ). Тестирование будет проходить в три сессии.

Основная сессия проведения национального мультипредметного тестирования (НМТ) пройдет в течение 18 июля-10 августа.

Соответствующий календарь опубликовал Украинский центр оценивания качества образования.

Для начала абитуриенты должны подтвердить свое присутствие на экзамене. Это нужно сделать в личном кабинете на странице центра образования с 20 мая по 7 июня. Также поступающие должны указать место, где они будут сдавать мультидисциплинарный тест.

Отмечается, что выпускники, которые в определенный период не подтвердят свое участие в НМТ, не смогут сдать тестирование.

"Мы понимаем, что ситуация стремительно меняется, поэтому с 21 июня по 7 июля нужно будет обязательно уточнить свое местонахождение во время проведения основной сессии НМТ", — отмечают в УЦОКО.

Тестирование будет проходить в три сессии:

основная: 18 июля – 10 августа;

дополнительная: 16-20 августа;

специальное: 12-16 сентября.

Дополнительную сессию организовали для абитуриентов, которые не смогли попасть в экзаменационные центры на основную сессию. Так они смогут сдать необходимый тест для поступления в учебные заведения.

"Для этого участнику/участнику следует подать заявку на участие в соответствующей сессии тестирования. Это можно будет сделать 1-10 августа – для участия в дополнительной сессии, 1-7 сентября – для участия в специальной сессии", – сообщают в Центре качества образования.

Те абитуриенты, которые зарегистрировались на основу сессии, в личном кабинете 12 июля смогут загрузить приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место проведения НМТ.

На дополнительную и специальную – 12 августа и 10 сентября соответственно.

Результаты мультидисциплинарного теста будут размещены на страницах участников:

основной сессии – до 12 августа;

дополнительной – до 21 августа;

специальной – до 19 сентября.

Напомним, что каждый поступающий-2022 в вуз теперь имеет возможность ознакомиться с вариантом НМТ-теста перед его составлением. Демонстрационный вариант появился на сайте УЦОКО.

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