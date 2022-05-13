ЗНО-2022: опубліковано календар тестування

Український центр оцінювання якості освіти опублікував календар проведення національного мультипредметного тестування (НМТ). Тестування відбуватиметься у три сесії.

Основна сесія проведення національного мультипредметного тестування (НМТ) відбуватиметься упродовж 18 липня-10 серпня.

Відповідний календар опублікував Український центр оцінювання якості освіти.

Спершу абітурієнти мають підтвердити свою присутність на іспиті. Це треба зробити в особистому кабінеті на сторінці центру освіти від 20 травня до 7 червня. Так само вступники мають вказати місце, де вони складатимуть мультидисциплінарний тест.

Зазначається, що ті випускники, які у певний період не підтвердять свою участь у НМТ, не зможуть скласти тестування.

"Ми розуміємо, що ситуація стрімко змінюється, тому з 21 червня до 7 липня потрібно буде обов'язково уточнити своє місцезнаходження під час проведення основної сесії НМТ", – наголошують в УЦОЯО.

Тестування проходитиме у три сесії:

основна: 18 липня-10 серпня;

додаткова: 16-20 серпня;

спеціальна: 12-16 вересня.

Додаткову сесію організували для абітурієнтів, які не змогли потрапити до екзаменаційних центрів на основний захід. Так вони матимуть змогу скласти необхідний тест для вступу у навчальні заклади.

"Для цього учаснику/учасниці слід подати заявку на участь у відповідній сесії тестування. Це можна буде зробити 1-10 серпня – для участі у додатковій сесії, 1-7 вересня – для участі у спеціальній сесії", – повідомляють у Центрі якості освіти.

Ті абітурієнти, які зареєструвалися на основу сесію, в особистому кабінеті 12 липня зможуть завантажити запрошення-перепустку, де буде вказано дату, час та місце проведення НМТ.

На додаткову та спеціальну – 12 серпня та 10 вересня відповідно.

Результати мультидисциплінарного тесту розмістять на сторінках учасників:

основної сесії – до 12 серпня;

додаткової – до 21 серпня;

спеціальної – до 19 вересня.

Нагадаємо, що кожен вступник-2022 до вишу тепер має можливість ознайомитися з варіантом НМТ-тесту перед його складанням. Демонстраційний варіант з'явився на сайті УЦОЯО.

Як випускники складатимуть ЗНО в умовах війни

Читайте також: