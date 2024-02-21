Военные объекты в России могут стать целями для F-16 — генсек НАТО

По международному праву Украина может наносить удары по военным целям в России с применением истребителей F-16, которые получит от союзников.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода".

"Это вооруженная агрессия России против Украины с грубым нарушением международного права. А по международному законодательству Украина имеет право на самооборону. И это включает также нанесение ударов по законным военным целям – российским военным целям за пределами Украины. Это международное право”, — подчеркнул он.

В то же время генсек НАТО затруднился ответить, когда именно эти истребители прибудут в Украину, заметив лишь, что "чем быстрее, тем лучше".

“Мы все хотим, чтобы F-16 были там [в Украине] как можно раньше. При этом, конечно, эффект от F-16 будет тем сильнее и лучше, чем более обучены и подготовлены пилоты. И не только пилоты, но и техническое обслуживание, персонал и все системы поддержки, которые должны быть в наличии”, - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Напомним, ранее представитель воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что истребители могут появиться на территории нашего государства в июне, однако оценивать сроки пока сложно.

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