Военный эксперт рассказал, сможет ли Россия захватить Сумы

ВСУ

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На Сумском направлении ВСУ зафиксировали, что российские войска приблизились к городу на расстояние 20-25 км. Это создает реальную угрозу применения боевых дронов и артиллерийских ударов по городу. В то же время, оборона Сум прочно укреплена, а перспективы захвата города врагом остаются низкими.

Об этом рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире КИЕВ24.

Он отметил, что действия россиян были более-менее ожидаемы, но это не значит, что украинским военным стало легче. ВСУ готовились заранее, и на ключевых направлениях уже обустроены несколько линий оборонительных укреплений — фортификаций, особенно ближе к городу Сумы.

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«Действия россиян на Сумском направлении более-менее ожидаемы, но это не значит, что для ВСУ стало легче. Мы знали о возможных атаках и готовились. На этих направлениях обустроены несколько линий оборонительных сооружений — фортификаций, которые строятся ближе к городу Сумы. Там уже возведены укрепления, чтобы тормозить продвижение врага», — пояснил Гетьман.

Военный обозреватель рассказал, что враг использует тактику выжженной земли, активно применяя артиллерию, дроны и быстрые штурмовые группы пехоты на квадроциклах и мотоциклах.

«Россияне применяют тактику выжженной земли: интенсивные артиллерийские обстрелы, применение дронов и штурмовые группы пехоты на квадроциклах и мотоциклах. Враг подошел на расстояние 20-25 км до Сум — это реальная угроза, ведь именно на такую дальность могут летать боевые дроны», — отметил он.

Гетьман также подчеркнул, что атаки по гражданской инфраструктуре с использованием реактивных систем залпового огня являются военным преступлением.

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«Применение реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре — это военное преступление и нарушение международного гуманитарного права», — подчеркнул эксперт.

В то же время он выразил уверенность, что перспективы захвата Сум остаются очень низкими, сравнивая ситуацию с боевыми действиями на Покровском направлении, где россиянам не удалось продвинуться уже более года.

«Перспективы захвата Сум остаются низкими, что сопоставимо с боевыми действиями на Покровском направлении, где россиянам не удается захватить город уже больше года», — подытожил майор запаса.

Напомним, ранее мы писали о том, что активность россиян на Сумском направлении не стала неожиданностью для Украины, и несмотря на новую волну наступления, российским силам не хватает ресурсов для масштабного продвижения.

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