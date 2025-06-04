Что на самом деле происходит на Сумщине: Зеленский раскрыл планы России

Атака на Сумы 3 июня. / © Associated Press

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Активность россиян на Сумском направлении не стала неожиданностью для Украины, и, несмотря на новую волну наступления, российским силам не хватает ресурсов для масштабного продвижения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это не новая операция - это просто еще одна волна. Они будут это делать. Но в Сумах у них успеха нет", - подчеркнул Зеленский.

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По словам главы государства, еще больше года назад разведка предполагала, что именно Сумщина станет ключевым направлением нового этапа войны. Москва рассматривала возможность оккупации всей пограничной полосы, однако со временем ее цели сузились.

"Сначала у них было желание пройти всю линию. Затем решили, что достаточно будет контролировать и разрушать города на расстоянии 30-40 км от границы. Затем - 7-10 км. Почему? Потому что не хватает сил", - пояснил Зеленский.

Президент подтвердил, что некоторые населенные пункты в регионе разрушены, а сама зона боевых действий стала серой. В то же время ВСУ держат ситуацию под контролем.

"Военные знают, что им делать, и делают все возможное", - заверил Зеленский.

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Отдельно он упомянул и информационно-пропагандистскую войну, которую, по его словам, ведет Россия, пытаясь посеять сомнения у союзников Украины.

"Они хотят показать, что Украина не хочет мира. Что мы проигрываем войну. Их главный план - оставить нас один на один, без поддержки, чтобы потом поставить ультиматум", - сказал президент.

Также Зеленский намекнул, что Россия пытается влиять на информационное пространство Запада через бывших медийщиков больших телеканалов, чтобы заговорить реальность и усложнить западную помощь Украине.

Ранее президент сообщил, что на фронте в Сумской области одна из самых опасных ситуаций. Также сложная ситуация в Покровском направлении.

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