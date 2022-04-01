Волонтеры призывают помочь военным с габионами для укрепления постов

Нужен металл и ткань, становящиеся в дефиците.

Волонтеры по всей Украине ищут металл и ткань, чтобы потом собственноручно сделать для наших воинов габионы. Это такая защитная конструкция, служащая защитой военных и на блок-постах и на переднем крае фронта. Эффективность защиты даже от гранатометных обстрелов бойцы проверили еще в начале войны на Донбассе. Впрочем, сегодня из-за нехватки материалов таких габионов крайне не хватает на всех горячих точках Украины. Поэтому всем, кто имеет возможность помочь с материалами, волонтеры просят как можно быстрее помочь. Это ведь спасет жизнь наших защитников.

Об этом говорится в ТСН.

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Уже десятое за день готово к защите бойцов оборонительное сооружение, сделанное волонтерами Киевщины. На первый взгляд эта обычная сетка с материей не вызывает такой защиты, как бронированные пластины. Но наполненные песком такие защитные конструкции – сегодня эффективно защищают наших воинов. Поскольку выдерживают эти габионы не только автоматные и пулеметные очереди, но даже выстрелы из гранатометов. "Мы их еще в 14 году использовали на позициях. Выстрел СПГ он не пробивает эту конструкцию, то есть эту толщину – с другой стороны выхода не будет… Попадает в эту конструкцию, а с другой – люди целые», — рассказывает волонтер.

Перед тем, как отправить габионы военным, волонтеры проверяют на стойкость к обстрелу каждую партию габионов – расстреливая их из гранатометов из разных ракурсов. И если некоторые осколки гранаты таки пробьют специальную материю, то дальше остаются в песке. Это подтверждают и военные, попадавшие в них под гранатометные обстрелы. Здесь, бетонные защитные блок-посты, в большинстве своем расположенные и на оборонных позициях и при въезде в города и деревни — значительно уступают габионам.

«Это дело очень быстро можно развернуть, минимум людей. Машина подвезла песок, фронтальный погружчик насыпал песок – через 2 часа эта штука стоит. И она может сохранить гораздо больше жизней, чем бетонные блоки с песком, это впечатления. Потому что бетонные блоки разлетаются», – говорит волонтер Ярослав.

Волонтеры по всей Украине ищут металл и сетки для габионов, недостающих в горячих точках

Свободных рук на изготовление таких габионов пока хватает, а вот понемногу заканчиваются материалы, говорят волонтеры. Ведь сегодня металл в большом количестве уходит и на изготовление противотанковых ежей. "Подключили много волонтеров из города и областей Украины, они просят там отправлять, там есть схемы, там есть конструктив, как его делать и они работают", — объясняет Ярослав.

«Они все готовы это делать на волонтерских началах – единственное, что нужно – это сетка, геоткань и пружина, которая делается из проволоки. Так это дорогостоящая конструкция, потому что металл дорого стоит, геоткань тоже недешева», — добавляет волонтер Андрей.

Эту партию с противотанковыми ежами и габионами волонтеры погрузили и сейчас направляются на наиболее опасные оборонительные позиции.

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