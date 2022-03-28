"Мы будем защищать наш город до последнего" — мэр Харькова

"Мы будем защищать наш город до последнего" — мэр Харькова

Терехов подчеркнул, что в Харьков возвращаются мужчины, желающие защищать город.

Харьковчане кардинально изменили свое отношение к России, жители готовы держать оборону до последнего.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил во время брифинга в Медиа Центре Украины.

По его словам, люди никогда не могли представить, что РФ нападет.

Терехов также отметил, что в город возвращаются люди.

"Прежде всего, это мужчины, которые отвезли свои семьи в безопасные места и возвращаются защищать родной город, вступая в ТРО. Более того, возвращаются даже целые семьи. Сейчас у нас есть возможность эвакуировать людей, но желающих почти нет", — сказал он.

Мэр Харькова также рассказал, что россияне разрушили 1410 объектов, из которых 1177 – жилые дома. Разрушены и повреждены 53 детских сада, более 50 школ, 10 больниц. Людей, лишившихся жилья, переселяют в сады и школы, на станции метро.

"Не смотря ни на что, весь город работает как один механизм, волонтеры, полиция, развозит гуманитарную помощь даже туда, где обстрелы не прекращаются. Мы все есть один – делаем общее дело. Харьков живет и работает. Работу не прекращает никто. Коммунальные службы ремонтируют поврежденную инфраструктуру и вывозят мусор. Все разбирают завалы и убирают наши улицы. Ситуация сложная, но контролируемая. Наш бизнес открыл магазины и супермаркеты, все необходимо!", — сообщил он.

Для помощи Харькову мэры городов Украины, где ситуация спокойнее, собирают гуманитарную помощь. Также помощь поступает из европейских стран.

Напомним, в Харьковской области оккупанты убили семь жителей одного села, еще пятеро — ранены.

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