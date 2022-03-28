"Ми будемо захищати наше місто до останнього" - мер Харкова

"Ми будемо захищати наше місто до останнього" - мер Харкова

Терехов наголосив, що до Харкова повертаються чоловіки, які хочуть захищати місто.

Харків'яни кардинально змінили своє ставлення до Росії, мешканці готові до останнього тримати оборону.

Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив під час брифінгу в Медіа Центр Україна.

За його словами, люди ніколи не могли уявити, що РФ нападе.

Терехов також зазначив, що до міста повертаються люди.

"Перш за все, це чоловіки, які відвезли свої родини у безпечні місця та повертаються захищати рідне місто, вступаючи в ТРО. Більше того, повертаються навіть цілі родини. Наразі ми маємо можливість евакуювати людей, але бажаючих майже немає", - сказав він.

Міський голова Харкова також розповів, що росіяни зруйнували 1410 об’єктів, з яких 1177 – житлові будинки. Зруйновані та пошкоджені 53 дитячих садочки, понад 50 шкіл, 10 лікарень. Людей, які втратили житло, переселяють у садки та школи, на станції метро.

"Не дивлячись ні на що, все місто працює, як один механізм, волонтери, поліція, розвозить гуманітарну допомогу навіть туди, де обстріли не припиняються. Ми всі є один – робимо спільну справу. Харків живе і працює. Роботу не припиняє ніхто. Комунальні служби ремонтують пошкоджену інфраструктуру і вивозять сміття. Всі розбирають завали і прибирають наші вулиці. Ситуація складна, але контрольована. Наш бізнес відкрив магазини та супермаркети, все необхідне є!", - повідомив він.

Для допомоги Харкову мери міст України, де ситуація більш спокійна, збирають гуманітарну допомогу. Також допомога надходить і з європейських країн.

Нагадаємо, на Харківщині окупанти вбили сім мешканців одного села, ще п'ятеро - поранені.

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