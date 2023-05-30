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"Вопрос все еще в игре": Байден прокомментировал передачу Украине ракет ATACMS

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
608
Время на прочтение
1 мин
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"Вопрос все еще в игре": Байден прокомментировал передачу Украине ракет ATACMS

Байден прокомментировал передаваемые Украине ракет ATACMS. / Фото: Associated Press

Американские конгрессмены призвали Белый дом не ждать, чтобы предоставить Украине ATACMS.

Президент Джо Байден заверил, что США продолжают рассматривать вопрос передачи дальнобойных ракет ATACMS для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает CBS News.

"Этот вопрос все еще в игре", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов о ракетах ATACMS для Украины.

Ужесточение российских атак на Киев, по словам Байдена, не стало неожиданностью.

"Именно поэтому мы должны продолжать предоставлять Украине все необходимое", – сказал он.

Напомним, сенатор США Линдси Грэм во время встречи с президентом Владимиром Зеленским подчеркнул, что Украина должна получить дополнительное вооружение для контрнаступления. В частности, ATACMS и кассетные боеприпасы.

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Дата публикации
Просмотры
608
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