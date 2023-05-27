В Конгрессе США хотят ускорить поставки оружия Украине

Конгрессмены считают, что США и союзники должны более активно предоставлять оружие украинцам для обеспечения успешного контрнаступления.

Часть конгрессменов США хочет подтолкнуть администрацию президента Джона Байдена к более быстрому оказанию сбои украинским военным, что обеспечит успешность контрнаступления ВСУ.

Об этом информирует Голос Америки.

Конгрессмен-республиканец от штата Техас Кит Селф уверен, что Украине необходимо предоставить как можно больше дальнобойной артиллерии, а самолеты F-16 пока не столь важны.

"Как я уже говорил президенту Зеленскому, когда я был в Украине, я считаю, что дальнобойная артиллерия нужна украинцам больше, чем F-16. Я не понимаю, почему мы не предоставляем им баллистические ракеты ATACMS, это могут быть ракеты первого блока, или второго. Эти ракеты выпускаются из установок HIMARS, которые украинцы и так уже имеют. Поэтому, я считаю, что артиллерия для Украины важнее, чем самолеты F-16", – сказал он.

В свою очередь, конгрессмена от Демократической партии от штата Пенсильвания Мадлен Дин считает, что украинцам необходимо как можно быстрее предоставить все необходимое оружие, но чтобы оно не использовалось на территории страны-агрессорки.

"Я очень довольна решением администрации относительно подготовки украинских сил оперировать истребителями F-16. Мое личное требование к администрации – это больше, больше и еще раз больше. Больше всего, что может потребоваться. Чтобы мы были уверены, что Украина выиграет эту войну, и сделает это раньше, чем позже. Чтобы мы могли спасти жизнь, спасти их собственность, спасти культуру и все ценное, что представляет собой Украину", – сказала она.

Конгрессвумен-республиканка из штата Миссури Энн Вагнер заявила, что администрация президента США медленно оказывает помощь Украине. Также она заявила, что партнеры по НАТО должны более активно поддерживать украинцев и обеспечивать безопасность.

"Мы должны дать Украине все оружие и инструменты, которые им нужны, чтобы победить Путина. Если украинцы готовы вести борьбу и жертвовать собственной жизнью, мы здесь, в Америке, а также все члены НАТО должны поддержать украинцев всем необходимым и как можно скорее", – – сказала она.

Конгрессмен-демократ Джим Коста заявил, что украинцы получат истребители F-16, но это произойдет после обучения украинских летчиков. Также он уверен, что Конгресс должен продолжать давление на администрацию Байдена по предоставлению Украине ракет большой дальности.

Напомним, ранее глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты и их союзники, входящие в Контактную группу по поддержке Украины, обязались выделить военную помощь на общую сумму в $65 млрд.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Воздушных силах рассказали, как быстро пилоты ВСУ смогут освоить управление современными американскими истребителями.

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