Украина получит помощи от США и союзников еще на $65 млрд — Остин

Соединенные Штаты и их союзники, входящие вКонтактную группу по поддержке Украины, обязались выделить военную помощь на общую сумму в $65 млрд.

Об этом сообщил глава Министерства обороны США Ллойд Остин в своем выступлении в рамках онлайн-заседания в формате "Рамштайн", передает пресс-служба Пентагона.

"В целом Контактная группа пообещала оказать Украине помощь в области безопасности на $65 млрд", – сказал Остин.

Глава Министерства обороны США отметил, что российский диктатор Путин надеялся, что решительность союзников Украины исчезнет.

"И он ставил на то, что наше единство даст трещину. В то же время мы остаемся единственными по-прежнему. И это может увидеть весь мир", – заявил Остин.

Напомним, ранее сообщалось, что участники встречи в формате "Рамштайн" 25 мая сосредоточатся на помощи Украине еще больше защитить небо.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт Александр Коваленко объяснил, почему, несмотря на эффективную работу украинской системы противовоздушной обороны, во время массированных ракетных обстрелов могут прорваться несколько российских ракет.

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