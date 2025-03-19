Враг попал "Шахедом" в больницу в Сумах — Зеленский

В ночь на 19 марта 2025 года во многих регионах буквально слышать, что на самом деле нужно России: около 40 "Шахедов" в нашем небе, работает ПВО.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, есть попадание и именно в гражданскую инфраструктуру: прямое попадание "Шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской.

"Именно такие ночные атаки России разрушают нашу энергетику, нашу инфраструктуру, нормальную жизнь украинцев. И тот факт, что эта ночь не стала исключением, свидетельствует, что надо и дальше давить на Россию ради мира. Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир ответил, — ответил он."

Враг попал в больницу в Сумах / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Санкции против России. Помощь Украине. Укрепление союзников в свободном мире и работа по гарантиям безопасности. И только реальное прекращение Россией ударов по гражданской инфраструктуре как свидетельство желания завершить эту войну может приблизить мир", — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее Зеленский сказал, что будет в случае нарушения Россией возможного прекращения огня.

Читайте также: