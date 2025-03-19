Ворог влучив "Шахедом" у лікарню в Сумах — Зеленський

У ніч проти 19 березня 2025 року у багатьох регіонах буквально чути, що насправді потрібне Росії: близько 40 "Шахедів" у нашому небі, працює ППО.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив український президент Володимир Зеленський.

За його словами, є влучання і саме в цивільну інфраструктуру: пряме влучання "Шахеда" у лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області, ударні дрони просто зараз у небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини.

"Саме такі нічні атаки Росії руйнують нашу енергетику, нашу інфраструктуру, нормальне життя українців. І той факт, що ця ніч не стала винятком, свідчить, що треба й далі тиснути на Росію заради миру. Сьогодні Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Було б правильно, щоб світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну", — заявив глава держави.

Ворог влучив у лікарню в Сумах / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Санкції проти Росії. Допомога Україні. Зміцнення союзників у вільному світі та робота задля гарантій безпеки. І тільки реальне припинення Росією ударів по цивільній інфраструктурі як свідчення бажання завершити цю війну може наблизити мир", — резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Зеленський сказав, що буде в разі порушення Росією можливого припинення вогню.

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