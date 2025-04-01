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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
147
Время на прочтение
1 мин

Враг продвинулся в Донецкой области: детали от DeepState

Наши бойцы продолжают сдерживать безумное давление врага.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ситуация на фронте

Ситуация на фронте / © ТСН.ua

Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 1 апреля. Есть успехи врага.

Об этом сообщает DeepState.

"Враг продвинулся возле Кондрашовки (Харьковщина) Пантелеймоновки (Донечина) и в Разливе (Донечина)", — говорится в сообщении.

Ранее речь шла о том, что оккупнаты продвинулись в Разливе и возле Пантелеймоновки Донецкой области, а также возле Нового Харьковской области.

Дата публикации
Количество просмотров
147
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