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Враг продвинулся в Донецкой области: детали от DeepState
Наши бойцы продолжают сдерживать безумное давление врага.
Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 1 апреля. Есть успехи врага.
Об этом сообщает DeepState.
"Враг продвинулся возле Кондрашовки (Харьковщина) Пантелеймоновки (Донечина) и в Разливе (Донечина)", — говорится в сообщении.
Ранее речь шла о том, что оккупнаты продвинулись в Разливе и возле Пантелеймоновки Донецкой области, а также возле Нового Харьковской области.