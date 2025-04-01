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- Війна
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Ворог просунувся на Донеччині: деталі від DeepState
Наші бійці продовжують стримувати шалений тиск ворога.
З’явилася оновлена карта бойових дій станом на 1 квітня. Є успіхи ворога.
Про це повідомляє DeepState.
“Ворог просунувся біля Кіндрашівки (Харківщина) Пантелеймонівки (Донеччина) та в Розливі (Донеччина)”, — йдеться у повідомленні.
Раніше йшлося про те, що окупанти просунулися у Розливі та біля Пантелеймонівки на Донеччині, а також біля Нового на Харківщині.