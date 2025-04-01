ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
473
Час на прочитання
1 хв

Ворог просунувся на Донеччині: деталі від DeepState

Наші бійці продовжують стримувати шалений тиск ворога.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ситуація на фронті

Ситуація на фронті / © ТСН.ua

З’явилася оновлена карта бойових дій станом на 1 квітня. Є успіхи ворога.

Про це повідомляє DeepState.

“Ворог просунувся біля Кіндрашівки (Харківщина) Пантелеймонівки (Донеччина) та в Розливі (Донеччина)”, — йдеться у повідомленні.

Раніше йшлося про те, що окупанти просунулися у Розливі та біля Пантелеймонівки на Донеччині, а також біля Нового на Харківщині.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie