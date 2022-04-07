"Враг учится с нами воевать, подстраивается под нашу тактику" — Маляр

"Враг учится с нами воевать, подстраивается под нашу тактику" — Маляр

Враг меняет стратегию и планирует свои действия всего на несколько дней вперед.

После провальной операции в Киевской области Россия начала менять свою стратегию в боевых действиях. В частности, усиливает разведку, а планы составляет только на очень короткий срок.

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Об этом заявила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге в Медиацентре "Украина".

"Враг учится с нами воевать. Если сперва они были дезориентированы, то сейчас подстраиваются под нашу тактику... Учатся воевать с нашей оборонной стратегией", — рассказала Маляр.

Также, по ее словам, россияне массово используют террор против гражданского населения. Мирных жителей подвергают пыткам, их насилуют и убивают. Россияне уничтожают все на своем пути, прежде всего, гражданскую инфраструктуру. Уже разрушены сотни больниц, школ, детсадов.

"Некоторые вещи ошеломляют воображение человека в 21 веке. Россияне совершают зверства по отношению к матери на глазах ребенка или по отношению к ребенку на глазах у матери… Когда мы заходим в освобожденные города, мы видим последствия варварства, сравнимые только со Средневековьем. Труппы убитых людей, множество замученных животных, и здесь возникает вопрос, искали ли они фашистов и среди животных?", — говорит она.

Анна Маляр отметила, что российская политика террора включает блокировку гуманитарных штабов, эвакуацию мирных жителей из зоны боевых действий, поставку помощи на оккупированные территории.

Жертвами варварской войны становятся несовершеннолетние. Сейчас уже известно о 167 погибших и 279 раненых детях в результате российского вторжения в Украину.

Напомним, Анна Маляр заявила, если мировое сообщество не продлит жесткую изоляцию России, то у каждой западной страны может быть свое 24 февраля 2022 года.

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