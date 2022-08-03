"Все ждут, что в 4 утра ударят все пушки": Арестович — об освобождении Херсона

Освобождение временно оккупированной Херсонщины будет медленным и скучным.
Уже сейчас ВСУ удалось деоккупировать 53 населенных пункта в Херсонской области. Это будет продолжаться и дальше.
Об этом в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным и российским журналистом блоггером, экс-депутатом Госдумы РФ Александром Невзоровым сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Все ждут контрнаступления в 4 утра, когда ударят все пушки, откуда не возьмись 100-тысячные резервы украинских войск поскачут на белом коне в сторону Крыма. Такого не будет. Будет медленное, скучное, тихое наступление", — сказал Арестович.
Напомним, Кулеба рассказал об освобождении временно оккупированного Херсона.
Также в Херсоне оккупанты вместо Антоновского моста через реку Днепр используют понтонные переправы. Ими курсируют автомобильный транспорт и военная техника.
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