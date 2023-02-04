ВСУ ликвидировали более 700 россиян: Генштаб обновил потери врага

Общие боевые потери России к утру 4 февраля составляют более 130 590 человек.
За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 720 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 130590 (+720) человек ликвидировано
- танков ‒ 3218 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 6394 (+6)
- артиллерийских систем – 2220 (+5)
- РСЗО – 460
- средства ПВО ‒ 225 (+3)
- самолетов – 294
- вертолетов – 284
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1956 (+4)
- крылатые ракеты ‒ 796
- корабли/катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5081 (+13)
- специальная техника ‒ 203 (+1)
Ранее Генштаб сообщил, что российская армия продолжает наступательные действия в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг несет большие потери.
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