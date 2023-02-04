ВСУ ликвидировали более 700 россиян: Генштаб обновил потери врага

Общие боевые потери России к утру 4 февраля составляют более 130 590 человек.

За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 720 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 130590 (+720) человек ликвидировано

танков ‒ 3218 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 6394 (+6)

артиллерийских систем – 2220 (+5)

РСЗО – 460

средства ПВО ‒ 225 (+3)

самолетов – 294

вертолетов – 284

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1956 (+4)

крылатые ракеты ‒ 796

корабли/катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 5081 (+13)

специальная техника ‒ 203 (+1)

Ранее Генштаб сообщил, что российская армия продолжает наступательные действия в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг несет большие потери.

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