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ВСУ ликвидировали еще 640 оккупантов: Генштаб сообщил о потерях РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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ВСУ ликвидировали еще 640 оккупантов: Генштаб сообщил о потерях РФ

По состоянию на 8 сентября 2023-го уничтожено 267 540 солдат российской армии. / Фото: Associated Press

Враг потерял еще 23 танка и 29 дронов.

По состоянию на 8 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 267 540 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 640 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 267 540 (+640) человек,
  • танков — 4529 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин — 8726 (+23) ед,
  • артиллерийских систем- 5753 (+31) ед,
  • РСЗО — 754 (+1) ед,
  • средства ПВО — 507 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4570 (+29),
  • крылатые ракеты – 1455 (+0),
  • корабли /катера — 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8264 (+47) ед,
  • специальная техника – 860 (+1).

Напомним, из перехвата ГУР стало известно, что Россия отправляет срочников либо сразу на войну, либо усиливать границы.

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Дата публикации
Просмотры
867
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