ВСУ ликвидировали еще 640 оккупантов: Генштаб сообщил о потерях РФ

Враг потерял еще 23 танка и 29 дронов.

По состоянию на 8 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 267 540 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 640 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 267 540 (+640) человек,

танков — 4529 (+23) ед,

боевых бронированных машин — 8726 (+23) ед,

артиллерийских систем- 5753 (+31) ед,

РСЗО — 754 (+1) ед,

средства ПВО — 507 (+1) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4570 (+29),

крылатые ракеты – 1455 (+0),

корабли /катера — 19 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 8264 (+47) ед,

специальная техника – 860 (+1).

Напомним, из перехвата ГУР стало известно, что Россия отправляет срочников либо сразу на войну, либо усиливать границы.

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