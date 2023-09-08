ВСУ ликвидировали еще 640 оккупантов: Генштаб сообщил о потерях РФ

Враг потерял еще 23 танка и 29 дронов.
По состоянию на 8 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 267 540 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 640 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 267 540 (+640) человек,
- танков — 4529 (+23) ед,
- боевых бронированных машин — 8726 (+23) ед,
- артиллерийских систем- 5753 (+31) ед,
- РСЗО — 754 (+1) ед,
- средства ПВО — 507 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4570 (+29),
- крылатые ракеты – 1455 (+0),
- корабли /катера — 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8264 (+47) ед,
- специальная техника – 860 (+1).
Напомним, из перехвата ГУР стало известно, что Россия отправляет срочников либо сразу на войну, либо усиливать границы.